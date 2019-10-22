Цены на загородные дома в Татарстане выросли более чем на 10%

Аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что за год в Татарстане сильнее всего выросли цены на загородные дома. Их рост стоимости составил 12% по сравнению с прошлым годом, в среднем до 2,5 млн рублей.

Однако эксперты подметили в двух других категориях загородной недвижимости снижение цен.

Кроме Татарстана, наиболее заметно цены на загородные дома выросли в Башкортостане и Тюменской области. По всей России дома подорожали в 19 из 24 рассматриваемых регионов.

Так, в рейтинге регионов по доступности домов Татарстан занял 18-е место. На четыре строчки выше расположилась Башкирия.

В исследовании отмечается, что в целом по России неизменной с прошлого года осталась только стоимость дач. В Татарстане она обойдется в 450 тыс. рублей, как и годом ранее. В списке регионов по доступности дач республика заняла 8-е место. Дешевле всего приобрести дачу можно в Алтайском крае (здесь она обойдется примерно в 250 тыс. рублей), Ульяновской области (290 тыс. рублей) и Удмуртии (300 тыс. рублей). Башкирия расположилась на строчку ниже Татарстана в данном рейтинге. Здесь дача стоит дороже на 15 тыс. рублей.

Что касается продажи коттеджей, то в Татарстане такой вид загородной недвижимости стоит 5,2 млн рублей в среднем, что на 2% меньше, чем в прошлом году. По доступности коттеджей лидируют Ставропольский край (2,2 млн рублей) и Ростовская область (2,9 млн рублей), где ценник почти на полтора миллиона рублей ниже, чем в Алтайском крае (4,6 млн рублей) и Башкортостане (4,6 млн рублей), которые делят 3 и 4 строчку рейтинга.

А вот такой вариант загородной недвижимости, как таунхаус, в третьем квартале 2019 года в среднем по стране стоил 4,8 млн рублей, это на 4% больше, чем в прошлом году. Таунхаусы в Татарстане за год стали на 10% доступнее, а их средняя стоимость составила 3,5 млн рублей. Это обеспечило республике четвертую строчку в рейтинге регионов по доступности такого жилья.

Наиболее низкие цены на таунхаусы оказались в Ставропольском крае (2,9 млн рублей), Ростовской области (3,2 млн рублей) и Башкортостане (3,3 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался лидером по росту цен на вторичную недвижимость среди крупнейших российских регионов. В республике рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке составил 14,13% за год.

