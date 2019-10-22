Большинство россиян считают необходимым в России введение закона о профилактике домашнего насилия

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В официальном аккаунте Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос пользователей. Парламентарий интересует, нужен ли в России закон о профилактике домашнего насилия.

Так, большинство опрошенных, 62,5 тыс. пользователей (88%), выступают за введение данной инициативы. 8,2 тыс. людей (12%) имеют противоположное мнение.

Мнения пользователей в комментариях разделились: некоторые убеждены в необходимости данного закона, по мнению других, теперь это позволит женщинам шантажировать своих супругов. Нашлись и те, кто считает, что государство лезет в семью.

Кроме того, у абсолютного большинства комментаторов возник вопрос о том, как будет исполняться данный закон.

На данный момент законопроект не внесен в Государственную думу, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что Минтруд России ознакомился с законопроектом о домашнем насилии, направив свои замечания и рекомендации.

