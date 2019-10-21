Минтруд РФ ознакомился с законопроектом о домашнем насилии

Минтруд России ознакомился с законопроектом о домашнем насилии, направив свои замечания и рекомендации, об этом сообщил первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.

«Проект закона нам удалось посмотреть в министерстве, мы даже уже успели на четырех целых листиках замечания и предложения сформулировать. Но для нас четыре листа замечаний это, считайте, что нет замечаний, первый подход просто», — сообщил он.

Он обратил внимание на важность профилактических мер проекта, добавив, что новая система, которая предполагается законопроектом, требует больше времени, а также принятия дополнительных мер в сфере создания социальных услуг и услуг в области социального обслуживания.

Министр подчеркнул,что домашнее насилие влечет экономические, демографические потери, а также приводит к развалу семьи, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека встал на сторону жительницы Ульяновска Валерии Володиной в деле о борьбе с домашним насилием. Суд обязал государство выплатить пострадавшей почти 26 тысяч евро. Согласно материалам, Володина уже более 3 лет пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего возлюбленного. Он регулярно избивал жертву во время отношений и стал преследовать ее после разрыва. Полиция Москвы и Ульяновска отказывалась заводить дело на мужчину. Судьи пришли к выводу, что российские власти не хотят признать серьезность проблемы домашнего насилия и ее масштаб.

