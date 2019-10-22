Штраф за дроны: у россиян осталось меньше недели на регистрацию беспилотников

По данным Росавиации, лишь менее 5% дронов официально зарегистрированы. Согласно правилам регистрации беспилотных воздушных судов у россиян есть еще пять дней, чтобы оповестить госорганы.

С 27 октября правонарушителей могут оштрафовать за отсутствие регистрации дрона. На данный момент в Федеральное агентство воздушного транспорта поступило 3 197 заявок. На учет поставлено 1 562 дрона. 31 человек получили отказ в регистрации. Основные причины — ошибки в заявлениях, среди которых отсутствие фотографии дрона, подписание документа неуполномоченным лицом.

Как сообщает РБК, поставить беспилотник на учет можно отправив заявление по почте. С марта 2020 года процедура облегчится, начнет действовать специальный портал учета беспилотных воздушных судов.

Напомним, недавно в Китае сбежавшего преступника нашли в пещере с помощью дрона.