В Китае сбежавшего 17 лет назад преступника нашли в пещере с помощью дрона

Заключенного, сбежавшего из тюрьмы в Китае в 2002 году, нашли в сентябре этого года в пещере.

Преступника по имени Сун Цзян более 17 лет назад признали виновным в торговле женщинами и детьми, однако ему удалось сбежать из-под стражи. Только в сентябре 2019 года полиции стало известно, что он прячется в горах неподалеку от своего родного города в Юньнани. Найти его в этих горах удалось лишь с помощью беспилотных аппаратов.

Все эти годы Сун Цзян жил в крошечной пещере в одиночестве. Как пишет BBC, за это время он разучился разговаривать с другими людьми. Кроме того, он уже годами не мылся и не стирал одежду.

Беглеца уже отправили обратно в колонию.