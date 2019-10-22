Татарстан оказался в пятерке регионов по количеству преступлений, совершенных через Интернет

Татарстан находится на четвертом месте в России по количеству преступлений, совершенных с помощью соцсетей и Интернета. Опережают республику по этому показателю только Москва, Краснодарский край и Тюменская область.

Из года в год с развитием современных технологий отмечается тенденция роста мошеннических схем для обмана доверчивого населения. Об этом рассказали на пресс-конференции представители МВД по Татарстану.

Если раньше жертвами мошенников становились пожилые люди, то теперь среди них много татарстанцев от 25 до 40 лет. Их 46% среди обманутых.

В этом году количество бытовых и дистанционных правонарушений выросло почти на 3 тыс. по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Всего зарегистрировано более 5,5 тыс. преступлений.

Отмечается, что 30% из них совершают от лица сотрудников службы безопасности банков. Нередко мошенники из других регионов обманывают татарстанцев, которые посещают сайты бесплатных объявлений.