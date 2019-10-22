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В Казани начался экономический форум «Татарстан — Бавария»

12:17, 22.10.2019
В Казани начался экономический форум «Татарстан — Бавария»
Фото: mpt.tatarstan.ru

В Казани начался экономический форум «Татарстан — Бавария».

С рабочим визитом в республику прибыл министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии — заместитель премьер-министра Хуберт Айвангер. Кроме того, в состав немецкой делегации вошли представители отраслевых органов власти, топ-менеджеры компании.

Татарстан в форуме представляет министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, а также представители промышленных предприятий и вузов.

В программе запланированы презентация инвестиционно-промышленного потенциала Татарстана, обмен опыта с немецкими партнерами и выступления членов баварской делегации.

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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