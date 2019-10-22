Врач рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона

Врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Татьяна Павлова дала советы, как сохранить зрение при использовании смартфона.

Она отметила, что близорукость уже называют эпидемией века. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, через 30 лет около 50% людей будут иметь это заболевание. Павлова советует для профилактики своевременно обращаться к офтальмологам.

Специалист подчеркнула, что в настоящее время еще неизвестно, сколько времени можно безопасно сидеть за экраном телефона, так как это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза.

Поэтому Павлова посоветовала соблюдать режим зрительной нагрузки, реже пользоваться смартфоном и не спать рядом с ним. Если ограничить время работы с гаджетом не представляется возможным, то следует чаще делать перерывы, во время которых можно смотреть вдаль.

Основными причинами, из-за которых зрение может ухудшиться, врач назвала чтение с экрана гаджета, неправильную позу или неправильное освещение. Но основной проблемой может являться также перезагрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи, передает «Радио 1».

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