Врач-диетолог назвала самые полезные для здоровья растительные продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для поддержания здоровья нужно съедать порядка 400-500 г овощей, фруктов и ягод.

Она отметила, что самыми полезными являются черника, голубика и клюква.

«Они способны выводить свободные радикалы, являются антиоксидантами, усиливают регенерацию клеток, то есть фактически дают эффект омоложения. Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию. Эти продукты показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение», — подчеркнула она.

Соломатина также обратила внимание на то, что растительные продукты нужно принимать с осторожностью. Это связано с индивидуальными особенностями организма, например у некоторых людей от обилия сырых овощей и фруктов начинается несварение желудка.

Кроме того, диетолог посоветовала добавить в свой рацион лук, чеснок, имбирь, капусту, редис, хрен и брокколи. Она объяснила это тем, что указанные растительные продукты оказывают бактерицидное воздействие, защищают нас от вирусных, бактериальных заболеваний, а также способны предупреждать онкозаболевания, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее были названы продукты, снижающие риск развития рака.