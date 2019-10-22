Россияне выиграли в лотерею 3 млрд рублей, но за деньгами так и не пришли

Оператор по распространению билетов «Столото» озвучил общую сумму невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей, которая составила 2,8 млрд рублей. Самый крупный из них — выигрыш на 10 млн рублей.

Как отмечают «Известия», в течение шести месяцев с момента проведения тиража россияне не обращаются за выигрышами по ряду причин: потеря лотерейного билета, разочарование (человек рассчитывал на больший выигрыш) и другие. Эти деньги в течение трех лет хранятся на специальном счете, а затем направляются в казну государства.

Ранее в сентябре энергетик из Башкирии выиграл в лотерее более 4 млн рублей.