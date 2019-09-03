Энергетик из Башкирии выиграл в лотерею более 4 млн рублей

Фото: пресс-служба «Столото»

Энергетик из Башкирии Вячеслав Миронов выиграл в «Гослото «5 из 36» более 4 млн рублей. Обладателем многомиллионного приза мужчина стал по итогам 9 971-го тиража.

Мужчина много лет участвовал в подобных лотереях, но всегда выигрывал в них суммы до 70 тыс. рублей. Участие в этом конкурсе сделало Миронова миллионером.

По словам энергетика, выигрыш он подарит дочери и внучкам, которые давно мечтали о квартире.

«Мужчина работает энергетиком на ТЭЦ. В свободное время отдыхает на даче. Любит рыбалку. Ловит щук, карпов и карасей», — передает пресс-служба «Столото».

Ранее сообщалось, что Олеся Хасанова из Татарстана выиграла в государственную лотерею 15 923 627 рублей. Она рассказала, что часть выигрыша потратит на путешествие с мужем и детьми, а оставшиеся деньги вложит в строительство двухэтажного дома.

