СМИ: производитель Sukhoi Superjet 100 продал только один самолет с начала года

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая выпускает авиалайнер Sukhoi Superjet 100, за 9 месяцев этого года продала только один самолет.

Согласно отчетности компании, выручка ГСС по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2019 года упала в 4,5 раза, до 6,14 млрд рублей. 2,1 млрд рублей из этой суммы компания получила за поставку самолетов.

По словам источников «Коммерсанта», данная сумма соответствует цене одного самолета Sukhoi Superjet 100.

«Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся», — ответили изданию в пресс-службе ГСС.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании попросили у государства помощи для сдерживания цен на билеты.