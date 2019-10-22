Станислав Черчесов: «Болельщик позвонил и возмущался, что мы не вызвали в сборную Шомуродова»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о смешной ситуации вокруг его вызовов новых футболистов в национальную команду страны.

— Оценили шутку про Азмуна, которого Тина Канделаки записала в сборную России?

— Если бы только Азмуна. Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова.

— А кто звонил?

— Не знаю! Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера.

Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении, вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум, — сказал Черчесов.

Отметим, что нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вместе с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым возглавляют список лучших бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне. У обоих футболистов по 10 забитых мячей.