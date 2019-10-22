В отделе полиции Бугульминского района представили нового руководителя

21 октября министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил нового руководителя отдела МВД России по Бугульминскому району Ильдара Шакирова.

Ранее он возглавлял отдел МВД России по Азнакаевскому району.

Хохорин подчеркнул, что вновь назначенный начальник имеет солидный опыт работы в различных подразделениях, в том числе и на руководящих должностях. Кроме того, министр выразил уверенность, что назначение Ильдара Шакирова укрепит позиции отдела и будет способствовать новым достижениям, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что подполковник полиции Айдар Сафаров назначен руководителем отдела полиции «Азино-2».



Справка

Шакиров Ильдар — подполковник полиции, родился в Бугульме. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России и Казанский юридический институт МВД России.

Службу в ОВД начинал в должности милиционера роты ППС милиции Бугульминского ГРОВД МВД РТ. В дальнейшем работал начальником отделения по профилактике правонарушений несовершеннолетних Бугульминского ГРОВД МВД РТ, заместителем начальника отдела внутренних дел — начальником милиции общественной безопасности Бугульминского ОВД МВД по РТ, старшим инспектором по особым поручениям отдела по обеспечению массовых мероприятий Управления по обеспечению общественного порядка МВД по Республике Татарстан. Возглавлял отдел МВД по России по Азнакаевскому району.

Женат. Воспитывает троих сыновей. Награжден медалью «За отличие в службе» трех степеней и нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по РТ» и «Почетный сотрудник МВД по РТ.