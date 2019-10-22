В 2019 году центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям Татарстана около 13,5 тысячи услуг

Фото: Инна Серова

Около 13,5 тысячи услуг получили в центре «Мой бизнес» за 9 месяцев 2019 года татарстанское предприниматели, сообщил на проходящем в Кабинете министров Республики Татарстан брифинге министр экономики Фарид Абдурганиев.

Из них 3 000 субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультации по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами через портал «Проверенный бизнес».

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам анкетирования каждый четвертый бизнесмен в Татарстане считает, что бизнес-климат в республике ухудшился.