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Учительница из Альметьевска, обвиняемая в заклеивании ртов первоклассникам, уволилась

09:49, 22.10.2019
Учительница из Альметьевска, обвиняемая в заклеивании ртов первоклассникам, уволилась
Фото: Максим Платонов

В Альметьевске учительница, которую обвинили в заклеивании ртов первоклассникам, уволилась по собственному желанию.

«Написала заявление по собственному желанию» — цитирует «РИА Новости» слова собеседника из Управления образования Альметьевского района.

Напомним, сообщение о данном инциденте появилось в минувшее воскресенье в группе в социальной сети. Некоторые пользователи усомнились в написанном и отметили, что в таком случае следует обратиться в полицию. Мужчина по имени Ильгиз Ахметшин назвался отцом одного из ребят и в комментариях сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы. По словам пользователя, дело находится в следственном комитете.

Позже старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил в понедельник, что проверку поручили провести альметьевскому городскому прокурору.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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