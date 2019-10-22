Император Японии официально объявил о вступлении на престол

Император Японии Нарухито объявил о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.

«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране [Японии] и всему миру. Желая счастья народу и мира всему миру, я клянусь вместе с народом и на основе конституции выполнять свои обязанности в качестве символа японского государства и единства народа», — передает ТАСС слова монарха.

Церемония прошла в наиболее почетном «Сосновом зале» дворца. Для монарха был установлен массивный трон высотой 6,5 м и весом 8 тонн, который был изготовлен в начале прошлого века в соответствии с древними образцами.

Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито. Он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом еще в 2016 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Токио Юрико Коикэ возмутилась решением Международного олимпийского комитета перенести марафонские соревнования в другой японский город.

