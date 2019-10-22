Домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» оспорил потерпевший

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест майора Дамира Замалиева, начальника угрозыска отдела полиции «Горки» Казани. По данным «Реального времени», с данной мерой пресечения согласились все, кроме потерпевшего.



Напомним, 8 октября Приволжский райсуд Казани отказал по ходатайству Следкома о водворении Замалиева в СИЗО и избрал обвиняемому в фальсификации изъятия оружия на квартире покойника и угрозах свидетелю домашний арест. Тот самый свидетель уже в статусе потерпевшего оспаривает эту меру пресечения.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Верховный суд РТ оставил Замалиева под домашним арестом.