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Домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» оспорил потерпевший

08:55, 22.10.2019
Домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» оспорил потерпевший
Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест майора Дамира Замалиева, начальника угрозыска отдела полиции «Горки» Казани. По данным «Реального времени», с данной мерой пресечения согласились все, кроме потерпевшего.

Напомним, 8 октября Приволжский райсуд Казани отказал по ходатайству Следкома о водворении Замалиева в СИЗО и избрал обвиняемому в фальсификации изъятия оружия на квартире покойника и угрозах свидетелю домашний арест. Тот самый свидетель уже в статусе потерпевшего оспаривает эту меру пресечения.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Верховный суд РТ оставил Замалиева под домашним арестом.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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