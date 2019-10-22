Домашний арест начальника угрозыска ОП «Горки» оспорил потерпевший
Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест майора Дамира Замалиева, начальника угрозыска отдела полиции «Горки» Казани. По данным «Реального времени», с данной мерой пресечения согласились все, кроме потерпевшего.
Напомним, 8 октября Приволжский райсуд Казани отказал по ходатайству Следкома о водворении Замалиева в СИЗО и избрал обвиняемому в фальсификации изъятия оружия на квартире покойника и угрозах свидетелю домашний арест. Тот самый свидетель уже в статусе потерпевшего оспаривает эту меру пресечения.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Верховный суд РТ оставил Замалиева под домашним арестом.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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