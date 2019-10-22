Российский рэпер выпустил клип о собственной онкологической болезни

Рэпер Саша Скул выпустил клип «Лимфома», посвященный собственному онкологическому заболеванию. Лимфому — заболевание лимфатической системы — у рэпера диагностировали этим летом.

Видео, по словам рэпера, записано после шестого сеанса химиотерапии, в перерывах между госпитализациями. В припеве трека есть строчки: «Дай мне, дай мне хороший прогноз», — эта строка в последнее время также стала кричалкой фанатов исполнителя на его выступлениях.

Трек является частью готовящегося к выходу альбома «Nigredo» («Чернота»)