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Российский рэпер выпустил клип о собственной онкологической болезни

05:39, 22.10.2019
Российский рэпер выпустил клип о собственной онкологической болезни
Фото: скриншот видео youtube.com

Рэпер Саша Скул выпустил клип «Лимфома», посвященный собственному онкологическому заболеванию. Лимфому — заболевание лимфатической системы — у рэпера диагностировали этим летом.

Видео, по словам рэпера, записано после шестого сеанса химиотерапии, в перерывах между госпитализациями. В припеве трека есть строчки: «Дай мне, дай мне хороший прогноз», — эта строка в последнее время также стала кричалкой фанатов исполнителя на его выступлениях.

Трек является частью готовящегося к выходу альбома «Nigredo» («Чернота»)

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