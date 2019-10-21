Инженеры разработали «кожу» для смартфона, которая позволит управлять гаджетом через щипки и поглаживания

Группа ученых из Парижского технологического института разработала новый интерфейс под названием Skin-On. Силиконовая «кожа» позволит управлять гаджетами при помощи касаний, поглаживаний и щипков.

В частности инженеры под руководством Марка Тессье разработали чехол для смартфона, передает New Scientist.

Для создания технологии исследователи использовали два слоя силикона между которыми проложена сеть проводов Datastretch. Для эффекта разработчики придали верхнему слою силикона вид человеческой кожи.

Инженеры показали на видео, что устройство может считывать различные жесты владельца: поглаживания, щекотание, нажатия и щипки. Такую «кожу» можно использовать как контроллер для видеоигр, как тачпад для компьютера, а также в качестве интерфейса ввода-вывода для смартфона или умных часов.