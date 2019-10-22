В Казани подсудимый адвокат обвинил следствие в пропаже вещдока

Фото: "Реальное время"

О пропаже «доказательства невиновности» из материалов своего уголовного дела заявил вчера казанский адвокат Элик Абдрашитов. Накануне в Ново-Савиновском суде он заявил, что при ознакомлении с материалами дела не обнаружил в нем подписанный договор купли-продажи автомобиля на 1,5 млн рублей, сообщает журналист «Реального времени».



Еще одним доказательством своей невиновности подсудимый считает некие СМС своему куратору в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» о поступившем ему в ходе общественной экспертизы по делу Мухитдинова коррупционном предложении.

Напомним, Абдрашитова обвиняют в покушении на хищение тех же 1,5 млн рублей у представителей «Казанского завода стальных дверей» — за благоприятное заключение по корпоративному спору с ранее попавшим под следствием акционером КЗСД Русланом Мухитдиновым. В июле он был задержан после получения денег и водворен в СИЗО. 15 октября Ново-Савиновский суд Казани, приступая к рассмотрению дела по существу, заменил реальный арест домашним.

Вчера на суд обвиняемый адвокат пришел в костюме и заявил три ходатайства — о переводе процесса в закрытый режим, о возврате дела прокурору и исключении ряда доказательств.

По двум первым ходатайствам судья Дмитрий Григорьев вынес отказ, рассмотрение третьего отложил до окончания судебного следствия. Отложил суд и рассмотрение ходатайства о вызове в суд понятых, чьи паспортные данные «написаны так, что невозможно идентифицировать». Защитник обвиняемого Станислав Батыршин со ссылкой на знакомых экспертов озвучил предположение и о фальсификации подписей ряда свидетелей следственных действий.

Далее помощник прокурора района Гузель Низамова огласила обвинение Элику Абдрашитову. «Вину не признаю, я мошенничество не совершал», — сообщил подсудимый с четырехлетним адвокатским стажем.

Ввиду неявки представителей потерпевшего и свидетелей процесс был отложен.