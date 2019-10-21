В Казани беременным делают прививки от гриппа — видео

В женских консультациях Казани стартовала кампания по вакцинации беременных против гриппа. Специалисты утверждают, что делать прививки женщинам «в положении» безопасно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Врачи жалуются, что большинство беременных считают прививки вредными для плода и боятся вакцинации. Но они в 18 раз более подвержены гриппу.

Заведующая женской консультацией больницы №7 Кадрия Алексеева рассказала, что из 500 наблюдающихся в учреждении женщин привиты 55.

Специалисты рекомендуют делать прививку с 14-й недели, в этот момент плод уже сформирован и ему ничто не угрожает.

Для беременных имеются вакцины без консервантов, такие как «Совигрипп» и «Ультрикс», рассказал главный внештатный специалист Минздрава РТ Халит Хаертынов.