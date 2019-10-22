Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Республики Татарстан

24 октября в столице Республики Татарстан пройдет одно из ключевых событий года —масштабный предпринимательский форум «Мой бизнес». Одноименные форумы будут проходить по всей стране до конца года. Казань станет шестым городом, принимающим мероприятие на своей территории. В ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в Казани, в IT-парке в Набережных Челнах и «Молодежном центре» в Альметьевске ожидается порядка 9 тысяч гостей.

Основная площадка форума расположится в Казани, однако предприниматели Набережных Челнов и Альметьевска тоже смогут стать зрителями мероприятия. В этих городах будет организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров: IT Park (г. Набережные Челны), Молодежный центр (г. Альметьевск).

На сцене форума выступят успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Ключевая цель события — дать аудитории стимул для развития своего дела, сформировать положительный образ предпринимателя и объединить усилия государства и бизнес-сообщества для развития МСП в стране.

Форум «Мой бизнес» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По информации министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, на сегодняшний день в республике ведут предпринимательскую деятельность 155 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность самозанятых граждан уже достигла 37 тысяч человек.

«Руководство региона уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. В нашем регионе достаточно высокая предпринимательская активность, мы часто встречаемся с представителями малого и среднего бизнеса, обсуждаем волнующие их проблемы, совместно вырабатываем новые решения и идеи. Поэтому самый большой в России форум «Мой бизнес» пройдет именно для предпринимателей Татарстана», — подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Как рассказал ректор Школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов, выступая на пресс-конференции, Татарстан ежегодного принимает крупные бизнес-мероприятия, однако форум «Мой бизнес» будет не похож ни на один из них.

«Наша цель — собрать на одной площадке активную часть населения, интересующуюся темой предпринимательства, и в режиме нон-стоп донести до них максимум полезной и интересной информации. Для этого мы подобрали самых разноплановых спикеров — представителей власти, маркетологов, экспертов по продажам, действующих успешных предпринимателей. Буквально сегодня подтвердилось участие Евгения Черняка в качестве спикера — это бизнесмен из топ 100 Forbes, автор популярного обучающего бизнес-канала на YouTube «Big Money», — добавил Григорий Аветов.

Ожидается, что до конца года форумы «Мой бизнес» пройдут еще в порядка 20 городах России. Мероприятия уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске и Ростове-на-Дону и собрали более шести тысяч человек. Бесплатная регистрация продолжается на официальном сайте https://мойбизнес.рф/events/kazan.

Для участия необходима регистрация на официальном сайте мероприятия (16+).

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