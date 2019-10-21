Новости спорта

03:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за казанцев в третьем звене

16:45, 21.10.2019
«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за казанцев в третьем звене
Фото: ak-bars.ru

Стали известны составы команд на матч КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом».

Новичок «барсов» Олег Ли дебютирует за казанцев. Нападающий выйдет в третьем звене вместе с Вячеславом Основиным и Артемом Воронковым.

В составе «Ак Барса» на эту игру отсутствует защитник Игорь Ожиганов. Ворота будет защищать Адам Рейдеборн. Основной голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж остался вне заявки.

«Автомобилист»: Вратарь: Гросс (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мацек — Голышев;
Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Валитов, Суслов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.

«Ак Барс»: Вратарь: Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров