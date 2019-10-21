«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за казанцев в третьем звене

Стали известны составы команд на матч КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом».

Новичок «барсов» Олег Ли дебютирует за казанцев. Нападающий выйдет в третьем звене вместе с Вячеславом Основиным и Артемом Воронковым.

В составе «Ак Барса» на эту игру отсутствует защитник Игорь Ожиганов. Ворота будет защищать Адам Рейдеборн. Основной голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж остался вне заявки.

«Автомобилист»: Вратарь: Гросс (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Мацек — Голышев;

Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;

Валитов, Суслов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.



«Ак Барс»: Вратарь: Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков;

Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.