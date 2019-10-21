«Автомобилист» — «Ак Барс»: Ли дебютирует за казанцев в третьем звене
Стали известны составы команд на матч КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом».
Новичок «барсов» Олег Ли дебютирует за казанцев. Нападающий выйдет в третьем звене вместе с Вячеславом Основиным и Артемом Воронковым.
В составе «Ак Барса» на эту игру отсутствует защитник Игорь Ожиганов. Ворота будет защищать Адам Рейдеборн. Основной голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж остался вне заявки.
«Автомобилист»: Вратарь: Гросс (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мацек — Голышев;
Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Валитов, Суслов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.
«Ак Барс»: Вратарь: Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
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