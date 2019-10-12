«Яндекс.Такси» подал новую заявку в ФАС на поглощение такси «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» вновь подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по покупке сервиса такси «Везет».

Покупку программного обеспечения и колл-центров «Везет» СП Яндекса и Uber — «Яндекс.Такси» анонсировало в июле этого года.

В минувшую пятницу ФАС должна была опубликовать свое решение о сделке. Однако оно не было принято в связи с тем, что «Яндекс» отозвал свое июльское ходатайство, сообщает «Рейтер».

В компании «Яндекс» отметили, что отозвали прежнее ходатайство в ФАС и вчера подали новое в связи с изменением структуры сделки: в нее внесены новые объекты собственности «Везет», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».

Ранее стало известно, что акции «Яндекса» упали на 17,74% в ходе торгов на бирже Nasdaq на фоне обсуждения законопроекта о «значимых интернет-ресурсах».