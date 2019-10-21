Василий Уткин: «Зениту» поможет если не VAR, то вор»

Журналист Василий Уткин прокомментировал победу питерского «Зенита» над «Ростовом» (6:1).

«Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1. Что это сказало нам нового о «Зените»? Собственно говоря, ничего.

Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причем 70% работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чем тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.

Еще раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики «Зенита». Но для меня ваша команда все равно является в основном командой, которой поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер.

Имею в виду, конечно, не грубое слово, а старинное название буквы «х» в русском алфавите. Как, допустим, буква «з» называлась «земля». А когда-нибудь, возможно, будет называться «Зенит», если до сих буквы назывались словами, то вы бы, ребята, пролоббировали, конечно. И еще с твердым знаком на конце. Найдется чему сработать, понимаете. Найдется», — рассказал Уткин в своем блоге на «Ютьюб».