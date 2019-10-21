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Василий Уткин: «Зениту» поможет если не VAR, то вор»

15:09, 21.10.2019 9
Василий Уткин: «Зениту» поможет если не VAR, то вор»
Фото: commons.wikimedia.org

Журналист Василий Уткин прокомментировал победу питерского «Зенита» над «Ростовом» (6:1).

«Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1. Что это сказало нам нового о «Зените»? Собственно говоря, ничего.

Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причем 70% работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чем тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.

Еще раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики «Зенита». Но для меня ваша команда все равно является в основном командой, которой поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер.

Имею в виду, конечно, не грубое слово, а старинное название буквы «х» в русском алфавите. Как, допустим, буква «з» называлась «земля». А когда-нибудь, возможно, будет называться «Зенит», если до сих буквы назывались словами, то вы бы, ребята, пролоббировали, конечно. И еще с твердым знаком на конце. Найдется чему сработать, понимаете. Найдется», — рассказал Уткин в своем блоге на «Ютьюб».

СпортФутболОбщество
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Дядя Вася, ты дурак?
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    Анонимно 21 окт
    Может, несколько грубовато, но по смыслу точно. Помните лозунг - "Наш дом -Газпром"? (Ну, вообще то там стояло слово "Россия" но все понимали, о чём идёт речь). -"Зенит", холодно, сыро... Чего бодягу тянуть? Бери свой чемпионский титул, тебе от него не отвертеться, и в тёплые края...Нужное количество очков вам нарисуют, не переживайте.
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  • Анонимно 21 окт
    За какое топит г. Уткин?
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  • Анонимно 21 окт
    Все правильно сказал, на что редко кто из известных людей решается..
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    Анонимно 21 окт
    а что он правильно сказал? Слово"хер"?
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  • Анонимно 21 окт
    а этому Селезню уже ничего не поможет, отечественная психиатрия здесь бессильна. Хотя, если приготовить в яблоках...
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  • Анонимно 21 окт
    Утка - больная Утка!
    Шизофрения форменная! Пусть лучше пообсуждает успех Динамо, или Спартака!
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  • Анонимно 22 окт
    Какое-то бессмысленное колыхание тройного подбородка с претензией на многозначительность. Впрочем, обычное состояние персонажа, плюс еще намеки на тайное знание.
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  • Анонимно 22 окт
    О-о, как не нравится ПРАВДА то прихвостням газпрома, узурпирующего футбол России..... Им не хочется признавать, что ДОМИНИРОВАНИЕ ГАЗПРОМЗЕНИТА не привело российский футбол к европейскому уровню..... РФС передаётся по наследству ставленникам газпрома уже 2 десятка лет. ФУТБОЛЬНЫЕ ТВ КАНАЛЫ ВСЕ ГАЗПРОМОВСКИЕ..... комментаторы на зарплатах газпрома..... Зенит даже имеет своего карманного комментатора...... Все более-менее талантливые молодые игроки скупаются газпромом у всех команд РПФЛ..... Но играть то Зениту всё равно приходиться в этом же ослабленном чемпе...... Поэтому им и НИКОГДА НЕ ПОДНЯТЬСЯ ДО ТОП КЛУБОВ ЕВРОПЫ
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