Минздрав России: антибиотики перестают действовать

Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова рассказала об опасности неограниченного применения антибиотиков. Бактерии вырабатывают устойчивость, и препараты могут перестать действовать совсем.

«Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах. Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов», — передает ее слова «РИА Новости».

Такое заявление замглавы российского Минздрава сделала на ежегодном армяно-российском форуме по здравоохранению. Семенова подчеркнула, что проблема антимикробной резистентности станет одним из ключевых вопросов для обсуждения на форуме.

Также она отметила важность таких тем, как биобезопасность и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Минздраве сообщали, что заменой антибиотиков во многих случаях может выступить мед. Он позволяет бороться с целым рядом бактерий.