Тренер «Ак Барса» о возможном дебюте Ли: «Мы рады, что он в нашей команде»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о готовности команды к сегодняшнему матчу КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

− Конечно, мы огорчены результатом последнего матча, нам не удалось показать тот хоккей, в который мы хотим и можем играть. Нам в первую очередь не хватило заряженности на победу в каждой смене, в каждом игровом эпизоде.

С другой стороны, наш капитан Данис Зарипов выиграл кучу кубков, но его жажда борьбы и жажда победы не только не утолена, но и становится все больше и больше. В этом плане мы должны брать с него пример, надеемся, что для ребят он будет таковым. Мы проанализировали матч, сделали выводы из ошибок, провели тренировку и готовы показать хороший хоккей в Екатеринбурге.

− «Салават Юлаев» отдыхал 4 дня, а «Ак Барс» играл через день — может быть, это сказалось?

− Это, безусловно, важный фактор, но мы профессионалы и должны были сыграть лучше.

− Судя по всему, Олег Ли дебютирует в «Ак Барсе» в матче против «Автомобилиста»?

− Мы рады, что он в нашей команде, это быстрый нападающий с хорошей техникой, — сказал Перов.

Ранее казанский «Ак Барс» в гостях уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».