ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить жительнице Ульяновска более 25 тысяч евро за отказ

Европейский суд по правам человека встал на сторону жительницы Ульяновска Валерии Володиной в деле о борьбе с домашним насилием. Суд обязал государство выплатить пострадавшей почти 26 тысяч евро.

ЕСПЧ впервые признал действия российских госорганов дискриминационными в вопросе домашнего насилия, подчеркнула адвокат Ольга Гнездилова.

Судьи пришли к выводу, что российские власти не хотят признать серьезность проблемы домашнего насилия и ее масштаб, пишет «Медиазона».

Согласно материалам, Володина уже более 3 лет пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего возлюбленного. Он регулярно избивал жертву во время отношений и стал преследовать ее после разрыва. Полиция Москвы и Ульяновска отказывалась заводить дело на мужчину.