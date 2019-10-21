В Казани начался открытый отбор на должность префекта территории «Старый город»

В Казани нового префекта территории «Старый город» выберут в ходе открытого отбора, которое проведет Управление кадровой политики.

Принять участие в отборе могут все желающие, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

«Мы хотим увидеть новых руководителей, которые желали бы возглавить важную для тысячелетней Казани работу в Старо-Татарской слободе, — сказал Мэр города. — Нам нужны новые креативные идеи, свежие мысли. Работы еще непочатый край — у этой территории большой потенциал, огромный туристический поток», — сказал он.

Напомним, ранее занимавший должность префекта «Старого города» Марат Усманов перешел на новую работу в администрацию Зеленодольского района.