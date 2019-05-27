В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах

Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть «звеньями одной цепи». Об этом написала министр просвещения России Ольга Васильева в авторской колонке на сайте «РИА Новости».

По ее словам, подобные вещи создают никому не нужное напряжение в обществе.

«Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации — недопустимо», — отметили министр.

В качестве примера Васильева привела историю с педагогом из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться после травли из-за фото в купальнике в соцсетях.

Напомним, ранее региональный министр вступился за уволившуюся учительницу из Барнаула.