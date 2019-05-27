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В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах

08:44, 27.05.2019 1
В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах
Фото: kremlin.ru

Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть «звеньями одной цепи». Об этом написала министр просвещения России Ольга Васильева в авторской колонке на сайте «РИА Новости».

По ее словам, подобные вещи создают никому не нужное напряжение в обществе.

«Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации — недопустимо», — отметили министр.

В качестве примера Васильева привела историю с педагогом из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться после травли из-за фото в купальнике в соцсетях.

Напомним, ранее региональный министр вступился за уволившуюся учительницу из Барнаула.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:42
    Международные марксисты-террористы тоже начинали с травли гимназических учителей и пропаганды идей массового террора среди гимназистов.
    Закончилось всё это кровавой гражданской войной, развязанной марксистами Лениным и Троцким, и установлением марксистско-коммунистической диктатуры в России, унесшей многие десятки человеческих жизней ни в чём не повинных людей.

    Люди будьте бдительны - не поддавайтесь на провокации современных международных террористов, мечтающих о захвате власти.
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