Барабанщик The Beatles Ринго Старр выпустил альбом с неизданной песней Джона Леннона

Барабанщик The Beatles Ринго Старр выпустил новый альбом, в который вошла неизданная песня группы, написанная Джоном Ленноном. Это уже двадцатый сольный релиз музыканта.

Так, для одной из композиций — Grow Old With Me — слова сочинил Леннон, но он не успел сделать студийную запись трека. Песню обнаружили случайно, на демоверсии последнего альбома музыканта Double Fantasy. Через несколько дней после его выхода Леннона убили.

Продюсер Джек Дуглас дал Ринго послушать запись, на которой Леннон говорит о том, что эта песня хорошо подойдет барабанщику.

«Никогда раньше я ее не слышал, она меня потрясла», — передает Le Figaro слова Старра.

По словам музыканта, ему очень понравилась идея записать композицию: «Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: «Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь».

