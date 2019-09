В культурный норматив школьника включили песни Queen, Beatles и Nirvana

В культурный норматив школьника включили песни зарубежных групп: All you need is love, The Beatles, Bohemian rhapsody, Queen, Dancing Queen, ABBA, Smells like teen spirit, Nirvana.

Также школьникам рекомендуют слушать песни: «Солнечный остров» «Машины времени», «Перемен» группы «Кино», «Я не люблю» Владимира Высоцкого и «Скованные одной цепью» «Наутилуса Помпилиуса».

В список фильмов вошли: «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой, «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга и т. д., сообщается на сайте Микультуры.



Напомним, что с 1 сентября этого года в Татарстане начали апробировать межведомственную программу «Культурные нормативы для школьников».

Это сделано для того, чтобы дети стали лучше разбираться в отечественной культуре. Помимо Татарстана, подобная программа коснулась восьми регионов России: Республики Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской областей. В этих регионах данная инициатива запущена пилотом.