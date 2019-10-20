В Казань прибыла Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня приехала в Казань. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

— Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов — Казани, — написала Бузова, сопроводив пост фотографией в полотенце. Также в сторис она выложила видео из казанского аэропорта с кадрами «золотой осени».

Сегодня ожидается выступление Бузовой с концертом в одном из торговых центров в Казани.

Напомним, с сентября Бузова больше не является лидером по количеству подписчиков в российском Instagram: ее обошел боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

