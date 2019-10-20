Новости общества

03:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казань прибыла Ольга Бузова

13:18, 20.10.2019 3
В Казань прибыла Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org / Okras

Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня приехала в Казань. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

— Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов — Казани, — написала Бузова, сопроводив пост фотографией в полотенце. Также в сторис она выложила видео из казанского аэропорта с кадрами «золотой осени».

Сегодня ожидается выступление Бузовой с концертом в одном из торговых центров в Казани.

Напомним, с сентября Бузова больше не является лидером по количеству подписчиков в российском Instagram: ее обошел боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Самое главная новость дня.
    Ответить
  • Анонимно 20 окт
    Какое счастье - Бузова облизывает микрофон! Кому-нибудь на долгую вечную память подарит...
    Ответить
  • Анонимно 21 окт
    Величайшее событие года.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров