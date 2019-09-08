Хабиб обошел Бузову и стал первым среди россиян по подписчикам в «Инстаграме»

Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в «Инстаграме».

После победы над Дастином Порье на UFC 242 российский боец обошел по числу подписчиков своей странички представительницу шоу-бизнеса Ольгу Бузову.

На данный момент у Хабиба 16 397 585 подписчиков, у Бузовой — 16 320 927, при этом разрыв между ними продолжает расти.

Напомним, что вчера россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в 6 млн долларов.