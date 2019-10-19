В РПЦ рассказали, что может напугать преступников

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников. По его мнению, преступников может напугать пожизненное заключение.

Кроме того, священнослужитель призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.

«Введение смертной казни не решит те проблемы, которые существуют, и не остановит преступников от тех преступлений, которые они совершают. Скорее такого преступника могло бы напугать пожизненное заключение», — передает «РИА Новости» его слова.

Иларион подчеркнул, что при расследовании преступлении очень часто совершаются ошибки. Причем даже признательные показания не всегда являются доказательством того, что виноват именно тот или иной человек.

«Поэтому введение смертной казни не решит существующую проблему и не обезопасит общество от маньяков и преступников», — пояснил иерарх.

Также он призвал полицейских следить за маньяками в социальных сетях, отслеживать их передвижение, предупреждать людей об опасностях.

«Очень многие люди имеют странички в соцсетях и по этому материалу в открытом доступе можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления», — констатировал представитель Русской церкви.

Ранее в «Лиза Алерт» высказались о пожизненном контроле местоположения осужденных за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, даже после их освобождения.

