«Лиза Алерт» предложила пожизненно отслеживать местоположение педофилов

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев высказался о пожизненном контроле местоположения осужденных за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, даже после их освобождения.

«Задача — обеспечить контроль за этим человеком [осужденным педофилом] после окончания срока отбывания и принудительного лечения... При 100%-ном контроле его местоположения все время его жизни», — передает «РИА Новости» его слова.

Напомним, ранее в Саратове произошла трагедия. Девятилетняя девочка ушла из дома 9 октября и не вернулась. Ее тело обнаружили уже на следующий день, всего через несколько часов после обнаружения был задержан подозреваемый в убийстве — неоднократно судимый за убийства и изнасилования 35-летний местный житель Михаил Туватин.

12 октября он был арестован и уже дает признательные показания. Смерть ребенка подняла волну протестов и громких выступлений со стороны чиновников и обычных россиян, вновь поставив вопрос об отмене моратория на смертную казнь для педофилов и убийц.

