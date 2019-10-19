В Набережных Челнах на городском кладбище не хватает мест — видео

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В Набережных Челнах на городском кладбище не хватает мест, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как говорят посетители, к оградам могил не пройти, они стоят слишком близко друг к другу.

Общая площадь кладбища составляет более 70 гектаров. Однако этого уже недостаточно, погост уже приблизился к железнодорожным путям.

Год назад из-за этого пришлось сузить ширину могил. На одного умершего она стала составлять 120 см, на двоих — два с половиной метра.

В настоящее время власти города начали процесс оформления земельного участка площадью 76 гектаров, он находится рядом с существующим кладбищем. Этого должно хватить на два десятка лет.