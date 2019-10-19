В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что бумажные документы на поверку счетчиков потеряют свою силу и будут выдаваться лишь по желанию владельцев приборов. Данный законопроект уже внесен в Госдуму.
«После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — передает его слова «Российская газета».
По мнению Абрамова, нововведение подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками проверок и продающих фальшивые свидетельства.
Теперь владельцы приборов учета всегда будут осведомлены, проверены ли их счетчики, а также защищены от всевозможных мошенничеств.
При необходимости жители РФ и в дальнейшем смогут получать на руки бумажные свидетельства, однако это не будет обязательным.
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