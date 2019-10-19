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В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

19:33, 19.10.2019 1
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
Фото: pixabay.com

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что бумажные документы на поверку счетчиков потеряют свою силу и будут выдаваться лишь по желанию владельцев приборов. Данный законопроект уже внесен в Госдуму.

«После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — передает его слова «Российская газета».

По мнению Абрамова, нововведение подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками проверок и продающих фальшивые свидетельства.

Теперь владельцы приборов учета всегда будут осведомлены, проверены ли их счетчики, а также защищены от всевозможных мошенничеств.

При необходимости жители РФ и в дальнейшем смогут получать на руки бумажные свидетельства, однако это не будет обязательным.

Ранее сообщалось, что Миндортранс РТ и компания «Яндекс.Такси» договорились о формировании совместной рабочей группы для реализации в следующем году пилотного проекта по оформлению электронного путевого листа для пассажирских перевозок.

ОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Главный вопрос: станет ли что после этого дешевле или опять только подорожает? Сколько можно душить людей тарифами? Или: как можно платить более 300 руб. ( = отдать более 10 буханок хлеба) только за то, что пришел техник и постоял, посмотрел на газовую плиту?!.
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