В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что бумажные документы на поверку счетчиков потеряют свою силу и будут выдаваться лишь по желанию владельцев приборов. Данный законопроект уже внесен в Госдуму.

«После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — передает его слова «Российская газета».

По мнению Абрамова, нововведение подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками проверок и продающих фальшивые свидетельства.

Теперь владельцы приборов учета всегда будут осведомлены, проверены ли их счетчики, а также защищены от всевозможных мошенничеств.

При необходимости жители РФ и в дальнейшем смогут получать на руки бумажные свидетельства, однако это не будет обязательным.



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