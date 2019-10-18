В 2020 году в Татарстане реализуют пилот по внедрению электронного путевого листа

Миндортранс РТ и компания «Яндекс.Такси» договорились о формировании совместной рабочей группы для реализации в следующем году пилотного проекта по оформлению электронного путевого листа для пассажирских перевозок.

Электронный путевой лист представляет собой единый реестр и программное обеспечение для формирования путевых листов. Также в нем с помощью электронной цифровой подписи фиксируются результаты контроля технического состояния автомобилей, медицинского осмотра водителей и факт выпуска автомобиля в рейс.

Данные путевые листы могут храниться в базе данных, как базы данных полисов ОСАГО и водительских удостоверений. С помощью внедрения электронных листов будет сформирована прозрачная система контроля и безопасных поездок.

Также оформление листов для таксопарков и транспортных предприятий, учет результатов контроля технического состояния и факт проведения осмотров перейдет в цифровую форму.

Кроме того, благодаря новой разработке теперь будет невозможно подделать путевые листы. Помимо этого, таксопарки и транспортные предприятия получат снижение в 3—4 раза организационных издержек и затрат на штат врачей и механиков, передает пресс-служба Минтранса РТ.

Напомним, ранее в Москве на пяти автозаправочных станциях «Татнефть» появились пункты для проведения удаленного медосмотра водителей такси. Это совместный проект нефтяной компании и «Яндекс.Такси».

