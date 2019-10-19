«Генплан становится «мертвым»: Минстрой РФ предлагает упростить генпланы городов

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков заявил о том, что генеральные планы городов и правила землепользования и застройки требуют упрощения.

«Нам надо ПЗЗ разгрузить, а генплан упростить, чтобы он был действующим документом, а ПЗЗ были фактически правилами», — сказал он.

По мнению Волкова, это нужно потому, что сегодня правила землепользования и застройки и генплан во многом дублируют друг друга. «В итоге генплан становится «мертвым» документом. Его год принимают, обсуждают, а потом кладут на полку. Фактически он не влияет на градостроительную ситуацию, а ПЗЗ влияет сильно», — передает ТАСС его слова.

Ранее в мэрии Казани озвучили планы по развитию инженерной инфраструктуры города. Проектом генплана предусмотрено строительство нового подземного водозабора, полноценной сети дождевой канализации, охватывающей всю территорию застройки города, двух ТЭЦ и 14 котельных.

