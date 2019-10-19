«Спартак» — «Рубин»: Зурико, Зуев и Шюррле выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на игру 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин».

С первых минут на поле у казанцев появятся грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, а также Александр Зуев, который начинал свою карьеру в московском клубе. В составе «Спартака» в основном составе выйдет немец Шюррле, который мог пропустить эту встречу из-за травмы.

Отметим, что матч станет первым у руля «красно-белых» для немецкого тренера Доменико Тедеско.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.