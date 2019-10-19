МВД: двое казанцев избили собственных родителей

Фото: Ирина Плотникова

МВД Татарстана сообщило о двух инцидентах, в которых казанцы нанесли тяжкие телесные повреждения собственным родителям. В обоих случаях нападавшие были пьяны.

Так, в Ново-Савиновском районе нигде не работающая девушка 1988 года рождения на почве внезапно возникшей ссоры ударила ножом в грудь 58-летнего отца. В другом случае в Авиастроительном районе нигде не работающий, ранее судимый 61-летний мужчина на почве внезапно возникшей ссоры нанес побои матери 1937 года рождения. В результате женщина с ушибом головного мозга была госпитализирована.

В сообщении пресс-службы регионального МВД не сказано, когда именно произошли преступления.

