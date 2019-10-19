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В Башкирии на ямах на дороге поставили портреты Хабирова и Хамитова

12:25, 19.10.2019 4
В Башкирии на ямах на дороге поставили портреты Хабирова и Хамитова
Фото: facebook.com/alik.shakirov

На ямах на дорогах в Кармаскалинском районе Башкирии появились портреты нынешнего главы региона Радия Хабирова и предыдущего главы региона Рустэма Хамитова.

Фотографии опубликовал уфимский журналист, замглавреда ИА «Башинформ» Алик Шакиров. Он также рассказал о печальном состоянии дорог в этом районе.

— Видимо, устав жаловаться, люди решились на отчаянный шаг: установили на самых больших ямах на стойках портреты Хамитова и Хабирова. И ведь не поленился же кто-то это сделать, посчитав, видимо, что, может, хоть как-то привлечет к этой проблеме внимание власть предержащих, — написал Шакиров.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 окт
    Смешно
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  • Анонимно 06:21
    креативно
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  • Анонимно 08:44
    Видимо у районного руководства есть дела поважнее чем строительство дорог, возьмите деревню Старые Киешки который находится в 15 км. от Уфы, дороги там нет вообще . А вот активное продажа земли под застройку идет , вопрос куда деваются эти деньги.
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    Анонимно 10:03
    уходят за границу на счета чиновников
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