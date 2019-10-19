В Башкирии на ямах на дороге поставили портреты Хабирова и Хамитова

На ямах на дорогах в Кармаскалинском районе Башкирии появились портреты нынешнего главы региона Радия Хабирова и предыдущего главы региона Рустэма Хамитова.

Фотографии опубликовал уфимский журналист, замглавреда ИА «Башинформ» Алик Шакиров. Он также рассказал о печальном состоянии дорог в этом районе.

— Видимо, устав жаловаться, люди решились на отчаянный шаг: установили на самых больших ямах на стойках портреты Хамитова и Хабирова. И ведь не поленился же кто-то это сделать, посчитав, видимо, что, может, хоть как-то привлечет к этой проблеме внимание власть предержащих, — написал Шакиров.

