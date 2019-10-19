Минстрой Татарстана рассказал о числе несчастных случаев на стройках в этом году

Фото: Максим Платонов

За январь — октябрь 2019 года в Татарстане на строительных работах произошло 16 несчастных случаев, рассказал сегодня глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин.

В двух случаях инциденты привели к смертельному исходу, 14 случаев стали причиной тяжелых травм.

При этом по количеству таких случаев наблюдается положительная динамика: за тот же период 2018 года произошел 21 несчастный случай, в том числе 7 со смертельным исходом, 14 — с тяжелым исходом, передает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, на этой неделе застройщик, по вине которого в Татарстане погибли двое рабочих, получил 3,5 года колонии.

