Названа привычка, увеличивающая риск развития диабета

Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке обнаружила, что курение увеличивает риск возникновения диабета второго типа.

Оказалось, что никотин воздействует на нейроны поводка эпиталамуса и заставляет поджелудочную железу вырабатывать меньше инсулина, в результате чего уровень глюкозы в крови начинает расти.

Эксперимент, проведенный на лабораторных крысах, доказал связь между никотином и диабетом.

«Существование столь тесной связи между никотиновой зависимостью и началом диабета второго типа говорит о том, что для профилактики и лечения и той, и другой патологии можно пользоваться одними и теми же методами», — передает журнал Nature слова профессора Пола Кенни, одного из авторов исследования.

Ранее ученые обнаружили необычную связь между алкоголем и нарушениями сердечного ритма.