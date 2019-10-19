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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег

05:43, 19.10.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 19 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С. В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +3°С до +6°С.

Напомним, накануне синоптики спрогнозировали казанцам прохладные выходные

Общество Татарстан
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