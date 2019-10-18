Вдова Сергея Доренко выпустила фильм о нем

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Вдова Сергея Доренко Юлия выпустила фильм, посвященный журналисту «Это Доренко». Он приурочен к его 60-летию.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Расстрига». «Этот фильм рассказывает о том, каким был Сергей Доренко не только на телеэкране и в радиоэфире, но и вне работы — как он умел дружить, радоваться жизни и любить», — говорится в описании к фильму.

В проект вошли воспоминания друзей и коллег журналиста. Так, в ленте снялись гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред русского издания журнала Esquire Сергей Минаев, журналист Николай Сванидзе, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, режиссер Павел Лунгин.

Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Официальной причиной смерти является разрыв аорты.

