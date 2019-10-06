В Башкирии снова задержали браконьеров, убивших лося

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Браконьеры, убившие лося, задержаны полицией в ходе рейда в Дюртюлинском районе Башкортостана. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

При отработке сообщения, поступившего от сотрудника Минэкологии Башкортостана, полицейскими и специалистами охотнадзора в 3 км от села Ангасяк была обнаружена туша лося.

По горячим следам были задержаны подозреваемые в незаконной добыче животного. Ими оказались 40- и 48-летний жители республики, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В ходе осмотра места преступления изъяты четыре ружья, нож, буксировочный трос и автомобиль «Нива». В автомобиле находились две собаки, которые, предположительно, использовались для охоты.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и сумму ущерба.

Ранее в Башкирии с поличным был задержан браконьер, совершивший аналогичное преступление.