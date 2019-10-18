В результате взрывов в мечети в Афганистане погиб 31 человек

Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, которые прогремели в мечети в провинции Нангархар в Афганистане.

По сообщению телеканала ToloNews, взрывы прогремели около 14.00 по местному времени (12.30 по Москве). Как уточняют местные власти, число погибших будет увеличиваться, так как травмы пострадавших — очень серьезные, передает агентство Pajhwok.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, ракеты попали в здание мечети во время пятничной молитвы. В результате взрывов обрушилась крыша мечети. Это уже не первое подобное происшествие в Афганистане. В сентябре на выборах президента страны взрывы произошли на избирательных участках в городах Кандагар и Джелалабаде.